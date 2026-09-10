Erzurum'da 5 milyar 800 milyon TL'lik spor kampüsünde temel kazma başladı

Erzurum'un yeni spor kampüsünün inşaat alanında temel kazma ve hafriyat çalışmaları başladı. Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Mehmet Sekmen Caddesi yolunda inşa edilecek Yeni Erzurum Stadı, 5 Bin Kişilik Spor Salonu ile Tam Olimpik Yüzme Havuzu kampüsünde iş makineleri sahaya girdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan kampüsteki temel kazma ve hafriyat kaldırma çalışmalarını, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez yerinde inceledi.

2011 UNIVERSIADE tesislerinden sonra kentin ikinci büyük spor yatırımı

AK Parti Hükümeti, 2011 yılında yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları kapsamında Erzurum'a Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımını yapmış; kente buz salonları, Konaklı ve Kandilli Kayak Tesisleri ile Atlama Kuleleri kazandırılmıştı.

Yeni stadyum, Tam Olimpik Yüzme Havuzu ve 5 Bin Kişilik Spor Salonu, tamamlandığında devlet eliyle Erzurum'da yapılacak en büyük ikinci spor tesisi yatırımı olacak.

İhale 12 Ağustos'ta yapıldı, sözleşme 26 Ağustos'ta imzalandı

Türk sporu ile Erzurum ve bölge gençliğine önemli katkı sağlayacak kampüsün ihalesi 12 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı. TOKİ'nin ihaleye çıkardığı Erzurum Stadyum, Kapalı Spor Salonu ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'nde ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 26 Ağustos 2026 tarihinde sözleşme imzalandı. Projenin sözleşme bedeli 5 milyar 800 milyon TL olarak açıklanmıştı.

İş makinelerinin kampüs inşaat alanına girmesi ve çalışmaların başlaması Erzurum'da büyük bir heyecan uyandırdı. Çalışmaları izleyen vatandaşlar, "Erzurum'un bir rüyası daha gerçek oluyor" dedi.

Vatandaşlar, kampüsün Türk sporunun yanı sıra Erzurum ve bölgeye yeni bir soluk kazandıracağını belirterek "dev spor kampüsü Erzurum'a hayırlı olsun" temennisinde bulundu; kampüsü kente kazandıracak olanlar arasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere "emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.