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Erzurum'da 1 yaşındaki çocuk buzdolabında boğuldu

Erzurum’un Karaçoban ilçesinde hayvanları sulamak için kullanılan içerisi su dolu buzdolabına düşen 1 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:16
Erzurum'da 1 yaşındaki çocuk buzdolabında boğuldu

Olay, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Dedeören Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önceki gün saat 16.15 sıralarında bir yaşındaki Z.Ç. isimli çocuk, evlerinin bahçesinde hayvanların sulanması için kullanılan ve kapağı bulunmayan eski buzdolabının içerisine düşerek boğuldu. 112 acil personeli tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılarak çocuğun cesedi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:16
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  2. buzdolabı
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