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Aktüel Erzurum Valisi Okay Memiş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Erzurum Valisi Okay Memiş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:38:16 -
Erzurum Valisi Okay Memiş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Memiş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde, İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğraflarını seçen Memiş, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" karesine oy verdi.

Vali Memiş, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına her yıl keyifle katıldığını belirterek, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini söyledi.

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