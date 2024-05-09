Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Hafız Kal Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bölgelerinde dereceye girerek Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanan 4 yarışmacı 15 cüz kategorisinde, 5 yarışmacı da 5 cüz kategorisinde üçer soru yöneltilerek yarıştı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile salona gelen Erzurum Valisi Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin başkanlığındaki jüride bulunan zarflardan çekerek yarışma sırasını belirledi.



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"BÖYLE BİR YARIŞMAYI İLK DEFA DÜZENLİYORUZ"

Kurallar ve yarışma hakkında bilgi veren Şahin, "Böyle bir yarışmayı ilk defa düzenliyoruz. Halka yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin katılmadığı ve 30 yaş üstü kadın erkek, herkese açık olan bir yarışma. Toplumumuzda hafızlık müessesesinin canlı kalmasını ve bu müesseseye katkı sunmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir yarışma. Türkiye'de hamdolsun bu güne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık belgesi verilmiş olan yaklaşık 225 bin hafızımız var." diye konuştu.

Daha sonra iki kategoride mücadele eden yarışmacılar, sırayla jürinin karşısında soruları yanıtladı.

Yarışmanın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, birinci oldu,

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VALİ ÇİFTÇİ, 41 YIL ÖNCE HAFIZ OLDU

Yarışmanın ardından Vali Çiftçi, gazetecilere, Diyanet İşleri Başkanlığına düzenlediği yarışmadan dolayı teşekkür etti.

Yarışmalara sıkı şekilde hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Yarışmaya 15 cüz kategorisinde katıldım. Bu yarışmanın olduğunu yılbaşında o dönemlerde duydum. Böyle olduğu için de hazırlanabilmek için 1 ve 15 cüz kategorisinde yarışmalara katıldım. O günden bugüne kadar da gayet sıkı bir şekilde bu yarışmaya hazırlandım." dedi.

Çiftçi, kendisi için maksadın hasıl olduğunu, yarışma öncesi günlük 5 ile 10 sayfa arasında Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

Hafızlık sürecini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ben, 1983 yılında Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Havzan Nuraniye var. Merhum İsmail Ketenci Hocamızla hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiç koparmadım yani her gün mutlaka bir saat ayırdım ve bir saat çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu yarışmanın çok faydalı, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene zaten bu yarışma ilkti, inşallah bundan sonra da devamı gelir."

"MESLEK BÜYÜĞÜMÜZ BİR VALİNİN DE BİRİNCİ OLMASI, BİZİ GERÇEKTEN ÇOK GURURLANDIRDI"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da yarışmada heyecanlandıklarını ve duygulandıklarını belirtti.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışmanın finalinin Erzincan'da gerçekleştirildiğini dile getiren Aydoğdu, "Diyanet İşleri Başkanlığını da tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarışma düzenlemişler. Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı bu yarışmayı çok önemsiyorum. Meslek büyüğümüz bir valinin de birinci olması, bizi gerçekten çok gururlandırdı." diye konuştu.

Türkiye birincisi olan Erzurum Valisi Çiftçi, plaketini eşi Azime Çiftçi ile Erzincan Valisi Aydoğdu'dan aldı.

Yarışmada dereceye girenlere belge ve plaketleri protokoldekiler tarafından verildi.