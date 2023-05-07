Erzurum Valisi İmamoğlu'nun provokasyonunu anlattı!

"Sayın İmamoğlu'nun ve diğer partilerin taleplerinde birinci görevimiz güvenliği sağlamaktır." diyen Vali Memiş, "Aslında emir komuta zinciri YSK'dadır. Buna rağmen bize yapılan müracat sebebiyle, İmamoğlu'nun esnaf ziyaretine uygun koşullarda konuşma yapacağı yerlerde güvenlik tedbirleri aldık. Havalimanınndan itibaren çok ciddi tedbir aldık." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bilgilendirdiği alanın dışına çıktığını belirten Vali Memiş, "Özellikle vurgulamak istediğim şey, İmamoğlu'nun ziyaret alanı bizim resmi olarak tespit ettiğimiz yerde olmamıştır. Kendilerinin esnaf ziyareti yerinde ve yapacağı konuşma için güvenlik tedbirlerini aldık. Eğer miting yapacaksanız miting alanında buyrun dedik, istediğiniz yerde miting yapın biz gerekli tedbiri alırızdedik, ancak onlar miting yapılmak istenmediğini esnaf ziyareti olacağını söylediler." dedi.

Vali Okay Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

Konuşma sonrası beklemediğimiz şekilde müdahaleler gelişti. Ancak orada toplanandan çok daha kalabalık bir şekilde polis arkadaşlarımız görev başındaydı. Mevzuat gerektiği gibi miting alanı neresiyse orayı söyledik. Biz kendilerinin bu ziyaretinde bütün tedbirleri aldık. Oradaki toplanan vatandaş sayısından belki daha fazla polis arkadaşlarımız görev başındaydı. Hatta iş biraz daha ileriye gidince TOMA'larımız olaya müdahale etti. Belli bir kısım tarafından eleştiriliyor. Sineye çekiyoruz. Biz bütün tedbirlerimizi eşit olarak almaya gayret ediyoruz. Şu an olayın sıcaklığı devam ediyor. Bütün tespitlerimizi yapacağız. Yargıya intikal ettireceğiz.