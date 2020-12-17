  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği
Aktüel

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:34:38 -
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla ihtiyaçlı 123 çocuğa tablet hediye etti.

ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve ETSO Yardım Araştırma Geliştirme Vakfının katkılarıyla temin edilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 123 tabletin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.

Yaklaşık 1 yıldır etkili olan Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl eğitim yardımlarını uzaktan eğitime destek amacıyla tablet olarak yaptıklarını ifade eden Yücelik, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını aktardı.

Dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Yücelik, şunları kaydetti:

"Amacımız tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak bu ve benzeri destekleri imkanlarımız nispetinde gelecekte de sürdüreceğiz. Temennimiz, pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır."​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez
Gündem

Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez

Yargıtay verdiği kararda, polisin maske takmayanlara ceza kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak il valiliğine ..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay