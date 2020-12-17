Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla ihtiyaçlı 123 çocuğa tablet hediye etti.

ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ve ETSO Yardım Araştırma Geliştirme Vakfının katkılarıyla temin edilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 123 tabletin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere dağıtıldığını bildirdi.

Yaklaşık 1 yıldır etkili olan Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl eğitim yardımlarını uzaktan eğitime destek amacıyla tablet olarak yaptıklarını ifade eden Yücelik, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını aktardı.

Dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istediklerini belirten Yücelik, şunları kaydetti:

"Amacımız tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak bu ve benzeri destekleri imkanlarımız nispetinde gelecekte de sürdüreceğiz. Temennimiz, pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır."​​​​​​​