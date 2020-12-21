Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,49 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 45,49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|44,55
|46,53
|45,49
|HTS
|Patates
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|12,00
|35,00
|14,32
|HTS
|Sucuk
|Kg
|52,78
|52,78
|52,78
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış