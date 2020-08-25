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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada kaşar peynirinin kilogramı 30 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:48:07 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg34,2538,0037,28HMS
Kaşar peyniriKg30,0030,00 30,00 HTS
Yağlı peynirKg18,0018,0018,00HTS
İnek sütüKg2,802,802,80HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış



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