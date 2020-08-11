Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş etinin kilogramı ortalama 47,81 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 47,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|47,00
|54,00
|47,81
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|23,00
|46,82
|28,62
|HTS
|Yağlı peyniri
|Kg
|17,90
|33,95
|20,26
|HTS
|Patates
|Kg
|0,55
|2,50
|1,49
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|42,06
|46,00
|42,20
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı