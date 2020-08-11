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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş etinin kilogramı ortalama 47,81 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:38:24 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 47,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg47,0054,0047,81HTS
Kaşar peyniriKg23,0046,8228,62HTS
Yağlı peyniriKg17,9033,9520,26HTS
PatatesKg 0,55 2,50 1,49 HTS
Tereyağı Kg 42,06 46,00 42,20 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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