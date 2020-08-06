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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş etin kilogramı ortalama 34,00 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:23:22 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 34,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG34,00 34,00 34,00 HTS
PatatesKG3,803,803,80HTS
Kaşar PeynirKG26,1126,11 26,11 HTS
İnek SütüKG1,751,751,75HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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