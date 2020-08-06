Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş etin kilogramı ortalama 34,00 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etin kilogramı ortalama 34,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,80
|3,80
|3,80
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|26,11
|26,11
|26,11
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,75
|1,75
|1,75
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış