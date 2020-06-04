Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan satıldı
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|42,00
|42,00
|42,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|14,36
|16,50
|15,90
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|17,33
|17,33
|17,33
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,10
|18,00
|17,68
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı