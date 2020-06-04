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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan satıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:02:12 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG42,0042,0042,00HTS
Civil PeynirKG14,3616,5015,90HTS
Kaşar PeyniriKG17,3317,3317,33HTS
Yağlı PeynirKG17,1018,0017,68HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

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