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Yerel Erzurum polisinden örnek davranış
Yerel

Erzurum polisinden örnek davranış

Yeniakit Publisher
2024-09-15 09:17:00 -
Erzurum polisinden örnek davranış

“Erzurum Tarihin izinde. Ecdadımıza Vefa Projesi” çerçevesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Büyük Höyük Tabyası’nda örnek bir çalışma yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin girişimi ile “Erzurum Tarihin İzinde, Ecdada Vefa Projesi" kapsamında ilde bulunan 23 tabyanın, bakım, onarım ve temizliklerini yapmak üzere Erzurum’da faaliyet gösteren 23 kurum ve kuruluşun sorumluluğuna verilmişti. Valilik tarafından kültürel ve doğal miras değerlerinin korunması hakkında bir genel emir yayımlandı. Bu çerçevede Erzurum Emniyet Müdürlüğü Büyük Höyük Tabyası’nda herkese örnek olacak bir girişimde bulundu. Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak temizliğinden ve bakımından sorumlu olduğu Büyük Höyük Tabyasında İl Emniyet Müdürün Kadir Yırtar başta olmak üzere personelin katılımı ile temizlik ve bakım çalışmaları yaptı. Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, ”Emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, bizlere bu vatanı emanet eden ecdadımıza saygılarımızı sunarız.” denildi.

Farkındalık oluşturulması hedeflendi

Kültürel mirasın korunması noktasında hayata geçirilen proje kapsamında; Osmanlı- Rus Savaşı’nda Erzurum’un savunmasında hayati rol oynayan 23 Tabyanın, gönüllü 23 kurum, kuruluş ve STK’nın uhdesine verilerek bu kurumlar eliyle farkındalık oluşturulması hedeflendi. Kurum ve kuruluşların tarihi mekanları tanıtması, dönem dönem tabya bölgelerinde kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi, toplumsal duyarlılık faaliyetleriyle temizlik, tarihi derlemeler ve belirlenecek diğer çalışmalarla çevresel şartların iyileştirilmesi gibi faaliyetler planlandı. Yıl sonu itibarıyla da 23 kurum, kuruluş ve STK uhdesindeki tabyalarda gerçekleştirilecek faaliyetlerin oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

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