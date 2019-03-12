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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Gurur kaynaklarımızın adeta madalyaları ellerinden çalınmıştır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Fransa’da yapılan 2019 INAS’ta büyük haksızlığa uğrayan Muhsin Murat Bingül ve Aliye Zeynep Bingül’e destek verdi.

12 Mart 2019 Salı 12:30
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Gurur kaynaklarımızın adeta madalyaları ellerinden çalınmıştır”

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Fransa’da yapılan 2019 INAS’ta büyük haksızlığa uğrayan Muhsin Murat Bingül ve Aliye Zeynep Bingül’e destek verdi.Taşkesenligil, “Gurur kaynaklarımızın adeta madalyaları ellerinden çalınmıştır. Bu büyük bir haksızlıktır” dedi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kayak ve cimnastikte Türkiye’nin gurur kaynakları olan iki özel sporcu Muhsin Murat Bingül ve Aliye Zeynep Bingül’e destek çıktı.


Fransa’da düzenlenen 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda, Türk Milli Takımı’nın Erzurumlu özel sporcuları Aliye ve Muhsin Bingül kardeşler, hem farklı engel gruplarıyla hem de yaşça daha büyük sporcularla yarıştırılarak, daha iyi derece elde etmelerine rağmen haksızlığa maruz bırakıldığına dikkat çeken GSİM Müdürü Taşkesenligil, iki özel sporcumuzun adeta madalyalarının farklı uygulama sonucu gasp edildiğini söyledi.


Dünya Kayak Şampiyonası’na Erzurum’dan katılan 15 yaşındaki Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül isimli ikiz kardeşler, bulundukları Otizm Grubu (113) olarak, Mental Retardasyon (111) Grubu’ndaki yaşça da hayli büyük ve Down Sendromlu (112) özel sporcular ile yarıştırıldığına dikkat çekenErzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil,“Değerlendirmede Down Sendromlu gruptakiler ayrı değerlendirilmiştir.Böylece hemşehrimiz olan otizmli iki özel gurur kaynağımızMurat ileZeynep, madalyadan mahrum bırakılmıştır. Otizm Grubu’ndaki Muhsin Murat Bingül, Down Sendromlu Grup’ta üçüncülük elde eden özel sporcudan daha iyi derece almasına rağmen, down dendromlu sporcuların ayrı tutulduğu değerlendirmelerde subjektif tutum yüzünden madalya alamamıştır. Bu haksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu yavrularımızFransa’ya gitmeden önce,Palandöken’de soğuk havaya aldırış etmedengünde 6-7 saat eksi 15-20’lerde antrenman yaptılar. Yazık değil mi, bu çocukların emeğine. Bu yavrularımızın madalyalarının adeta gasp edilmesine göz yumanları ve Yanlış uygulama yapanları anlamakta güçlük çekiyorum” dedi.


Taşkesenligil, INAS’ta tüm haksızlıklara karşın, Türkiye’yien iyi derecede temsil eden Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül’ü kutlayarak, “İnşallah, bu yavrularımız bundan sonra haksızlığa uğramazlar ve ülkemiz adına kürsüye çıkarlar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:30
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