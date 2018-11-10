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Erzurum galip geldi, Fener küme düşme hattına girdi!

Süper Lig'in 11'inci haftasında Erzurumspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup edince puanını 11'e yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, düşme hattına girdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:12
Erzurum galip geldi, Fener küme düşme hattına girdi!

Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Erzurum Fener'i geçti

Haftaya 8 puanla başlayan Erzurumspor, 28. dakikada İbrahim Akdağ, 53. dakikada ise Taylan Antalyalı'nın golleriyle İzmir ekibini yenmeyi başardı. Göztepe'nin tek sayısı Yasin Öztekin'den geldi.

Fener düşme hattında

Bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken, Erzurumspor 11 puana yükseldi. Ligin 12. haftasına 10 puanla 15. sırada giren Fenerbahçe, 16. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi. Bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın Alanyaspor'la oynayacak. 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 16:12
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Fenerbahçe
  4. Alanyaspor
  5. Erzurumspor

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