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Aktüel Erzurum, Erzincan ve Ağrı'dan deprem bölgesine 40 kişilik AFAD ekibi gönderildi
Aktüel

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'dan deprem bölgesine 40 kişilik AFAD ekibi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:11:28 -
Erzurum, Erzincan ve Ağrı'dan deprem bölgesine 40 kişilik AFAD ekibi gönderildi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan ve Ağrı'dan, 6,6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'e 40 kişilik AFAD ekibi sevk edildi.

Depremin ardından Erzincan ve Ağrı'dan gelen AFAD ekipleri Erzurum'da toplandı.

Erzurum'da dahil olan personelle 40 kişiye ulaşan ekip, Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla İzmir'e gitti.

Ekip, depremde yıkılan binaların enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

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