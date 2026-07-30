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Kobi Erzurum ekonomisi için yeni yol haritası!
Kobi

Erzurum ekonomisi için yeni yol haritası!

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Erzurum ekonomisi için yeni yol haritası!

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın temmuz ayı meclis toplantısında mesleki eğitim, biyoteknoloji, e-ticaret ve markalaşma alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Erzurum’da şehir ekonomisini, istihdamı ve sektörel gelişimi destekleyecek projeler ETSO Meclisi’nde ele alındı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Temmuz Ayı Olağan Meclis toplantısı, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Temmuz ayı içerisinde icra edilen faaliyetler ve ETSO'nun mali tabloları Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

 

Toplantıda, Yönetim Kurulu'nun bir aylık süreçte yürüttüğü çalışmalar detaylı olarak değerlendirildi. Bu kapsamda; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın ETSO’ya yaptığı ziyaret, Palandöken’de düzenlenen Erzurum Ekonomi Buluşmaları'nda iş dünyasının taleplerinin gündeme taşınması ve TOBB ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla yapılan İstişare Toplantısı'na sağlanan katılımlar hakkında meclis üyelerine bilgi aktarıldı.

 

Şehir Ekonomisine İvme Katacak Projeler

Eğitim, istihdam ve sektörel gelişime ivme katacak adımların da ele alındığı toplantıda; İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile imzalanan Mesleki Eğitim Protokolü, KUDAKA destekli stratejik biyoteknoloji projesi sözleşmesi, bölge illerinin katılımıyla ETSO ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel E-Ticaret Eğitim Programı ve UR-GE projeleri kapsamındaki markalaşma eğitimleri meclis üyeleriyle paylaşıldı.

 

Ayrıca, ETSO'nun TOBB Akreditasyon Sistemi'nde 5 Yıldızlı Oda statüsüne yükselmesi ve Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü anma programları gibi önemli gelişmeler toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantı, mali tabloların onaylanması ve sektör temsilcilerinin görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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