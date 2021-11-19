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Gündem Erzurum depremi yıkılın çöken bina oldu mu? Son dakika Erzurum depremi
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Erzurum depremi yıkılın çöken bina oldu mu? Son dakika Erzurum depremi

Son dakika deprem haberi: Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre, Erzurum’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem car il ve ilçelerden de hissedildi. Peki Erzurum depremi yıkılan bina var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:52:00 - 2021-11-19 16:14:24
Erzurum depremi yıkılın çöken bina oldu mu? Son dakika Erzurum depremi

Son dakika deprem haberi: Son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre, Erzurum’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem car il ve ilçelerden de hissedildi. Peki Erzurum depremi yıkılan bina var mı?

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'ta da hissedildi. Gelen bilgilere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.  AFAD'dan yapılan açıklamada, "Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. 

Erzurum depremi yıkılın çöken bina oldu mu?

Erzurum Valisi Okay Memiş, Birkaç köyde yıkım ihbarı aldıklarını söyleyen Memiş can kaybı beklemediklerini kaydetti. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sekmen, yaptığı açıklamada "Bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi. Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sekmen, yaptığı açıklamada "Bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi. 

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