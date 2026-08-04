Erzincanspor Store açıldı! Resmi ürünler Türkiye ve yurt dışına satışa çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Erzincanspor, yeni sezon öncesinde taraftarlarını sevindirecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, uzun süredir beklenen Erzincanspor Store'u hizmete açarken, resmi lisanslı ürünlerin artık hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurt dışına satışına başlandığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımında, "Beklenen an geldi! Şanlı armamızı taşıyan resmi ürünlerimiz artık sizlerle. Erzincanspor Store yayında." ifadelerine yer verildi.

Yeni sezona özel hazırlanan formalar ve lisanslı ürünler, “https://store.erzincanspor.org.tr” adresi üzerinden sipariş edilebilecek. Kulüp, açılan online mağaza sayesinde yalnızca Türkiye'deki taraftarlarına değil, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Erzincanspor sevdalılarına da resmi ürünleri ulaştıracak.

Paylaşımda taraftarlara, "Formanı giy, renklerine sahip çık, bu büyük yürüyüşün bir parçası ol. Tribünde, sokakta, her yerde aynı arma, aynı tutku, aynı hedef…" sözleriyle çağrıda bulunulurken, yeni sezonun resmi ürünleriyle kulübe destek verilmesi istendi.

Erzincanspor yönetimi, online mağazanın faaliyete geçmesiyle birlikte kulübün lisanslı ürünlerine erişimin daha kolay hale geldiğini belirterek, tüm taraftarları “store.erzincanspor.org.tr” üzerinden alışveriş yapmaya davet etti. Böylece kırmızı-siyahlı ekibin formaları ve resmi ürünleri, artık hem Türkiye'nin her noktasına hem de yurt dışındaki taraftarlara ulaştırılabilecek.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA VAR

Erzincanspor Başkanı Alaaddin Yavuz Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yenilenen Erzincanspor Store'un taraftarların hizmetine açıldığını duyurdu. Taraftarlar, mağazada kadın, erkek ve çocuklara özel ürün seçeneklerini bulabilecek.

Yeni sezon ürünlerini yakından incelemek ve alışveriş yapmak isteyen taraftarlar, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nun altında bulunan Erzincanspor Store Mağazası'nda ürünlere ulaşabilecekler.