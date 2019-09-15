Erzincanspor 1 puana razı oldu 3.

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 3’ncü hafta maçında Erzincanspor, Silivri Stadyumunda Silivrispor ile karşı karşıya geldi.

26. dakikada yediği golle 1-0 yenik duruma düşen Erzincanspor ikinci yarı 61. dakikada yeni transferlerden Kerem Aktürkoğlu ile beraberliği yakaladı. Maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Deplasmandan 1 puanla ayrılan Erzincanspor 3 hafta sonunda topladığı 2 puan ile lider Serik Belediyespor’un 7 puan gerisinde 16. sırada yer aldı.

Erzincanspor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Bucaspor’u konuk edecek.

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