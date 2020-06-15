  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzincan'daki tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:17:43 -
Erzincan'daki tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda G.K, E.K, G.Ö.K ve G.K'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonları ile dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların buradaki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı