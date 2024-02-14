Erzincan'daki maden faciasında kayıp işçilerin isimleri belirlendi
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken 6 işçinin isimleri netleşti. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor.
Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.
Toprak altında kalan 6 işçinin isimleri belli oldu
Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu.
Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.
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Sivas'ın Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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