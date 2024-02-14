Erzincan'daki maden faciasında kayıp işçilerin isimleri belirlendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, yoğun yağmur altında sürüyor.

Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi.

Toprak altında kalan 6 işçinin isimleri belli oldu

Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu.

Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sivas'ın Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.