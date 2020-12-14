  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'daki cinayet soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Erzincan'daki cinayet soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:52:41 -
Erzincan'daki cinayet soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişinin evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan Alkan'ın (61) Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde 11 Aralık'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Birçok şüpheli ve görgü tanığının ifadesine başvuran ekipler, cinayete ilişkin çok sayıda dijital veri ile bölgede bulunan yaklaşık 150 saati aşan güvenlik kamera kayıtlarını ve yakındaki çöp konteynerlerini inceledi.

Bazı şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, toplanan delileri titiz bir çalışmayla incelemeye aldı.

Olay mahalline yakın bir şüphelinin evinde yapılan armada kuvvetli suç şüphesi tespit eden ekipler, evde bulunan delileri muhafaza altına alarak şüpheli Ç. A'yı (38) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor
Siyaset

Selvi son anketi açıkladı: Kılıçdaroğlu, seçimde aday olursa tablo tersine dönüyor

Optimar Araştırma'nın son anket sonuçlarını gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'..
Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyl..
MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!
Gündem

MİT'ten İranlı ajanlara operasyon!

MİT, İran'ın Türkiye'deki istihbarat ajanlarına büyük darbe indirdi. İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve 11 kişi yak..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay