Erzincan'daki cinayet soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişinin evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ercan Alkan'ın (61) Cumhuriyet Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde 11 Aralık'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Birçok şüpheli ve görgü tanığının ifadesine başvuran ekipler, cinayete ilişkin çok sayıda dijital veri ile bölgede bulunan yaklaşık 150 saati aşan güvenlik kamera kayıtlarını ve yakındaki çöp konteynerlerini inceledi.

Bazı şüphelilerin evinde arama da yapan ekipler, toplanan delileri titiz bir çalışmayla incelemeye aldı.

Olay mahalline yakın bir şüphelinin evinde yapılan armada kuvvetli suç şüphesi tespit eden ekipler, evde bulunan delileri muhafaza altına alarak şüpheli Ç. A'yı (38) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



