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Gündem Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi!
Gündem

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi!

Çanakkale'den Van'a giden bir yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:49:00 -
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi!

Erzincan'da kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi yaralandı.

Cihan A'nın kullandığı 34 BBE 666 plakalı Çanakkale'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevki Karayollları bakım evi önünde kar yağışı ve tipinin etkisi ile devrildi.

Kazada 38 yolcusu bulunan otobüste iki kişi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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