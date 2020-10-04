  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 00:51:42 -
Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Erzincan'dan Erzurum istikametine giden Adem Ş. yönetimindeki 24 EU 585 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden Ali Fethi K. idaresindeki 66 DD 860 plakalı küspe yüklü traktör ile Üzümlü ilçesi Altıntepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan Adem Ş, yoldan geçenlerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolunda trafik akışında kısa süreyle aksamalar yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu buna çok kızacak! Ahmet Hakan'dan olay Erdoğan çıkışı
Gündem

Ahmet Davutoğlu buna çok kızacak! Ahmet Hakan'dan olay Erdoğan çıkışı

Ahmet Davutoğlu'nun kendisini yüzde 49.5 oy almış başbakan olarak tanıtmasına Ahmet Hakan tepki gösterdi. Hakan, köşe yazısında Davutoğlu'nu..
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.
Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var
Dünya

Paşinyan canlı yayında itiraf etti: Çok fazla kaybımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu itiraf etti.

Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay