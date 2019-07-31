Erzincan’da TFF C Antrenörlük Kursu başladı

Erzincan’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen TFF Grassroots C Kursu başladı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Erzincan ve çevre illerden futbolcu antrenör adayları katıldı.

TFF Eğitim GörevlisiSercan Görgülü veMurat Kaya nezaretinde TFF Grassroots C Kursu’na başlandı. Kursa 1’i kadın olmak üzere toplam 30 antrenör adayı katılıyor. TÜFAD Erzincan Şube Başkanı Yılmaz Toyran, yaptığı açıklamada, 29 Temmuz- 08 Ağustos 2019tarihleri arasında düzenlenecek olan kursa katılanlara başarılar dilediğini ifade ederek, Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğiyle kursu gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜFAD Erzincan Şube Başkanı Yılmaz Toyran, seminere 30 antrenörün katıldığını belirterek, "TFF eğitimcilerimiz, antrenör arkadaşlarımıza eğitimlerini veriyor. Buradaki eğitimler çok önemli.Burada amaç Türk antrenörleri ve futbolunun başarı yüzdesinin daha yukarılara çıkarılmasıdır. Burada alınan bilgiler, sporcu arkadaşlarımıza aktaracaktır. Bilgi paylaşıldıkça değerlidir" dedi.

TÜFAD Erzincan Şubesinin eğitime çok büyük önem verdiğini söyleyen Toyran "Antrenörler futbolun olmazsa olmazıdır, antrenör hem eğitici, hem, anne, hem de babadır.O yüzden eğitimler antrenörlerimizin yeni bilgilerle güncellenmesi açısından çok önemlidir

Kursun ismine Erzincan’da uzun yıllar başarı ile futbol oynamışErzincan futbolunun emektarı ve duayeniRahmetli büyüğümüz Burhan Mumcu’nun ismini verdik.Bizlerinde dönemimde Burhan abimizyöneticiydi. Aynı zamanda Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Volkan Burak Mumcu’nun da babası oluyor.Erzincan’ın gençlerine katkıları var. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülükurs hakkında bilgi vererek, "Türkiye Futbol Federasyonu ile TÜFAD iş birliğinde ülkemizin bütün illerinde C kursları açılıyor. Bu amatör takımların çalışma diploması diyelim. Erzincan’da da bu kurs açıldı. 30 kursiyerimiz bulunuyor. Bunlarla salonda teorik dersleri sahada da pratik dersleri işliyoruz. Erzincan’da futbol oynamış futbol bırakmış arkadaşlar şimdi antrenörlük mesleğine geçecekler. Onlarında yeni sporcular yetiştireceğinden eminiz” dedi.

Kurs bitiminde yapılacaksınavlar sonucunda kursu başarıyla bitiren adaylar Amatör futbol faaliyetlerinin her yaş grubunda teknik adam, en üst kadınlar ligi dışındaki kadın liglerinde teknik sorumlu ve tüm kadın liglerinde antrenör olarak görev yapabileceklerdir.