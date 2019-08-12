Erzincan'da terör operasyonu Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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