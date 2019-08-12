Erzincan'da terör operasyonu
Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:39
ANKARA (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
YORUM YAZ