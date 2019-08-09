Erzincan'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sezai Baş'ın (47) kullandığı 24 EL 723 plakalı tır, İliç-Kemah kara yolu Çiğdemli Köyü mevkisinde şarampole devrildi. Durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Baş'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Baş'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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