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Aktüel

Erzincan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 19:13:36 -
Erzincan'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası bazı dereler taştı. Yaylabaşı Mahallesi'nden geçen Kurt Deresi'nin taşması sonucu bazı tarım arazileri zarar gördü, kent merkezi ile ulaşım bir süre aksadı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerince köylerde güvenlik önlemleri alındı. AFAD, Erzincan Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri olay yerine giderek çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Sağanak Kemah ve Çayırlı ilçelerinde de etkili olurken bazı tarım arazileri zarar gördü.

Arazisi çamurlu su ile kaplanan Osman Saylan, "Sel meydandaki kahvenin oradaki dereyi doldurdu, yola taşıp buraya kadar geldi. Yaklaşık 10 dönümlük tarım arazim zarar gördü" dedi.

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