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Aktüel Erzincan'da resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitim yapılacak
Aktüel

Erzincan'da resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitim yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:36:17 -
Erzincan'da resmi anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitim yapılacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri, 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla denetim ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda birtakım yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğu aktarılan açıklamada, daha önce resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi kararının alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi anaokulları ve ana sınıfları için 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz şekilde yerine getirilmesine karar verilmiştir."

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