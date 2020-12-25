  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 02:09:28 -
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 24 AAH 871 plakalı otomobil yeni çevre yolu üzerindeki Erzincan Belediyesine ait mezbahane önünde şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Adem Ş. ve Elif K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İbrahim Ö. (26) ve Elif M. (21), 112 acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
Oppo telefon fiyatları ne kadar? Oppo telefon modelleri neler? Oppo telefon özellikleri
Teknoloji

Oppo telefon fiyatları ne kadar? Oppo telefon modelleri neler? Oppo telefon özellikleri

Oppo telefon fiyatları. Oppo telefon modelleri ve fiyatları yakından takip ediliyor. Oppo Reno 4 Life ile Oppo a serisi Türkiye’de adete yok..
Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından Tunus'a 150 milyon dolar tutarında silah ihracatı için imzaların atıldığı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay