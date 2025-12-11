Erzincan’da nefes kesen kurtarma! Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı!
Erzincan’ın sarp arazisinde kayalıklar arasında sıkışıp kalan keçiler için JAK timi ve AFAD ekipleri harekete geçti. Zorlu şartlara rağmen bölgeye ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışma yürüterek mahsur kalan hayvanları güvenli alana indirdi. Operasyonun kısa sürede başarıyla sonuçlanması hem bölge halkının hem de yetiştiricilerin büyük takdirini topladı.
Erzincan’ın Merkez ilçesine bağlı Çağlayan Beldesi Kalecik köyü kırsalında E.S. isimli vatandaş, otlattığı 10 adet küçükbaş hayvanının sarp kayalıklara çıkarak mahsur kaldığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Asayiş Timi, 1 Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen koordineli bir şekilde çalışarak ileri dağcılık teknikleriyle kayalıklara ulaştı.
Gerçekleştirilen titiz operasyon sonucunda kayalıklarda mahsur kalan keçiler canlı olarak kurtarıldı ve sahibine teslim edildi. Vatandaş E.S., hızlı ve özverili çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.
