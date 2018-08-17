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Erzincan'da müftülük toplantısında silahlı kavga: 4 ölü, 2 yaralı

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısında çıkan tartışmada silahlar çekildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:20
Erzincan'da müftülük toplantısında silahlı kavga: 4 ölü, 2 yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, müftülükçe kaymakamlıktaki salonda düzenlenen aylık toplantı sırasında müftülük personeli ile bazı kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında söz konusu personel silahla çevreye rastgele ateş açtı.

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Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Yaralanan zanlı ile 4 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, AA muhabirine, olayın Tercan ilçesinde kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi.

Baştürk, "Toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açması sonucu 2 kişi öldü, yaralılar da var." dedi.

Toplantıya imamlar ile müftülük personelinin katıldığını belirten Baştürk, güvenlik güçlerinin olay yerinde kontrolü sağladığını kaydetti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:20
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