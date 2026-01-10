  • İSTANBUL
Erzincan'da "met" operasyonu
Yerel

Erzincan'da "met" operasyonu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Erzincan'da "met" operasyonu

Erzincan’da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, “yutma yöntemi”yle taşındığı tespit edilen toplam 1 kilo 276 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların üzerinde ve otobüste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, T.E., V.A.K. ve T.E. isimli şahıslara ait 156 adet kapsül içerisinde toplam 1 kilo 276,01 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilere 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem uygulandı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

