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Aktüel

Erzincan'da Kovid-19'u yenen 111'nci hasta taburcu edildi

2020-04-27 12:49:15 -
Erzincan'da Kovid-19'u yenen 111'nci hasta taburcu edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 111'nci hastanın taburcu edildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, kentte daha önce Kovid-19' tedavisi gören 100 hastanın iyileştiği aktarıldı.

Kentte ayrıca 20 Nisan'da Muhammet Ugur'un (23) koronavirüs nedeniyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldığı vurgulanan açıklamada, Ugur'un da hastalığı yenerek taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, şehirde tedavisi tamamlanan 111'nci hasta olan Ugur'un sağlık durumunun iyi olduğu ifadelerine yer verildi.


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