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Aktüel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:13:19 -
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 21 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Denetimlerde, 1 kişiye karantina kuralını ihlalden, 14 kişiye ise kısıtlamaya rağmen sokağa çıktıkları için para cezası kesildi.

Ayrıca aralarında husumet bulunan ve davalık oldukları öğrenilen 6 kişinin sokak ortasında karıştığı kavgada ise taraflara adli soruşturmanın yanı sıra sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için para cezası uygulandı.

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