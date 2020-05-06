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Aktüel

Erzincan'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:15:22 -
Erzincan'da kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Süleyman Keskin'in kullandığı 24 DE 884 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane kavşağında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Keskin, olay yerine çağrılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Sürücü Keskin, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücü Keskin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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