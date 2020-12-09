  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Aktüel

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:51:49 -
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu doktor çift ile 1 kişi yaralandı.

Nilnur Doğrucan'ın (25) kullandığı 16 N 3034 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Cehennem Deresi mevkisinde Ali Renklioğlu (50) idaresindeki 06 AFT 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar Ahmet ve eşi Nilnur Doğrucan ile diğer araç sürücüsü Renklioğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'e doğru yola çıkmıştı... Türkiye'den ayrılıyor!
Gündem

Çin'e doğru yola çıkmıştı... Türkiye'den ayrılıyor!

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kars Tren Garı'ından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.

Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler
Dünya

Alman Bild'den büyük skandal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bild gazetesi habercilik ilkelerini çiğnedi.
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay