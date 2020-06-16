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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:50:12 -
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Sinan Özmen (40) yönetimindeki 34 BA 9408 plakalı otomobil ile Yusuf Çobanoğlu (59) idaresindeki 24 AAL 017 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Bayırbağ Köy Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Devrim (1), Şenol (21), Aynur (26), Yaren (7), Ayaz Yıldız (6) ile Hamide (52), Burak (18) ve Duygu Çobanoğlu (24) yaralandı.

Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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