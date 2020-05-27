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Aktüel

Erzincan'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:22:11 -
Erzincan'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 2 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ahmet Atacan yönetimindeki 33 NRS 25 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Gülen Atacan ve Halime Özçelik yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım yaklaşık iki saat süreyle kontrollü olarak sağlandı.

Kara yolu aracın kaldırılmasının ardından, yeniden ulaşıma açıldı.

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