Erzincan'da feci olay! Ağaçları söktü...

Erzincan'da ki Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamayarak, yola devrildi. Yol 2 saat trafiğe kapanırken, Erzincan Belediyesine bağlı ekipler teyakkuza geçerek, kepçe ve greyder yardımıyla enkazları yerinden kaldırılmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın ardından yağan yağmur nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.