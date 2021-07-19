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Yerel Erzincan’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Yerel

Erzincan’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da minibüsün bariyere çarpması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 05:37:00 -
Erzincan’da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Ankara'dan memleketleri Ağrı'ya gittikleri esnada M.N.A (28) idaresindeki 06 CDR 874 plakalı minibüs bariyere çarparak sıkıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile aynı aileden 5'i çocuk, Y.A (39), V.A (27), E.N.A (8), M.E.A (7), Y.A (2), M.A (1), F.A (13) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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