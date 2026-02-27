Erzincan’da da okullar 1 gün tatil

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olması beklenen soğuk hava şartlarına bağlı olarak oluşabilecek don ve buzlanma riskine dikkat çekildi. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak, il genelinde tedbir amaçlı karar alındığı belirtildi.



Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kurslarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, çocuğu kreş ve anaokullarına devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ile kronik hastalığı bulunan kamu personellerinin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.