Erzincan'da Çocuk Kitapları Haftası Etkinliği
Aktüel

Erzincan'da Çocuk Kitapları Haftası Etkinliği

Nesim Acar
Nesim Acar Giriş Tarihi:
Erzincan’da Çocuk Kitapları Haftası Etkinliği

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla İl Çocuk Kütüphanesinde çocuklara yönelik bir program düzenledi.

Etkinlikte, çocuklarda kitap okuma sevgisini geliştirmek, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve milli kültürel değerlere ilgiyi artırmak hedeflendi.

Program boyunca çocuklarla birlikte kitap okuma etkinlikleri yapıldı; boyama çalışmaları, kütüphane bahçesindeki oyun parkurunda çeşitli aktiviteler ve eğitici sohbetler gerçekleştirildi. Erken yaşta okuma alışkanlığının önemine vurgu yapılan etkinlikte çocuklara kitap da hediye edildi.

