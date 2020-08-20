  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
Aktüel

Erzincan'da cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Tercan ilçesinde kaybolduktan sonra ekiplerce toprağa gömülü olarak bulunan kişinin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan bir zanlı suçunu itiraf etti

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:10:58 -
Erzincan'da cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde dün toprağa gömülü olarak bulunan kişinin, av tüfeği ile vurularak bir ağacın altına gömüldüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Tercan ilçesinde kendisinden 10 Ağustos'tan beri haber alınamayan ve annesi ile yaşayan Abdullah Yalman'ı (62) bulmak için İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı görevlilerin de desteğinde dün ilçede arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışması sonucu ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çiftlikler mevkisinde bir ağacın altında, üzeri toprakla örtülmüş olarak bulunan erkek cesedi, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin yapılan inceleme sonucu kayıp olan Abdullah Yalman'a ait olduğu belirlendi.

Bu tespit üzerine araştırmalarını genişleten Erzincan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen ve aralarında F.D'nin de bulunduğu 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerden F.D'in yapılan sorgusu sonucu Yalman'ın bu kişi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldükten sonra cesedinin bulunduğu ağacın altına gömüldüğü anlaşıldı.

Zanlı F.D'nin ifadesinde suçunu itiraf ederek, Yalman'ı namus meselesi yüzünden öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Polis, bu zanlının evinde yaptığı aramada da olayda kullanılan av tüfeğini ele geçirdi.

Zanlının Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan diğer 3 zanlının ise polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum
Gündem

Savcı Sayan: Ben Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeyi biliyorum

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde ile ilgili ironik bir paylaşımda ..
İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!
Dünya

İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!

Camileri ya yıkan ya restorana veya barlara çeviren İslam düşmanı zalim Çin'in son alçaklığı da ortaya çıktı. Çin, Kaşgar Pazar Camii'ni tuv..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı