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Aktüel Erzincan'da bir kişi evde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Aktüel

Erzincan'da bir kişi evde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-12 02:43:04 -
Erzincan'da bir kişi evde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evinde yalnız yaşayan kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kentte Cumhuriyet Mahallesi 422 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki Ercan Alkan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında Alkan'ı bıçaklanmış halde buldu. 112 Acil Servis ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerini güvenlik kordonuna alan ve çevrede inceleme yapan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrası Alkan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücuduna aldığı 3 bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği belirlenen Alkan'ın iki ay önce yurt dışından Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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