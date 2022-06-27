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Aktüel Erzincan'da altın madeninin faaliyeti durduruldu
Aktüel

Erzincan'da altın madeninin faaliyeti durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "'Erzincan İliç'te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek" açıklamasından bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 17:52:00 -
Erzincan'da altın madeninin faaliyeti durduruldu

 yeniakit  Ankara 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Erzincan'da altın madeninin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini DURDURUYORUZ! İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız Denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına İZİN VERİLMEYECEK."

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Yorumlar

Zafer

Geçmiş olsun o kadar siyanür toprağa akarsuya karıştıktan sonra boş boş konuşursun

Dayi

Satın ülkenin madenlerini yabancılara. Bu ülkeyi batırmak için uğraşıyorsunuz. Cumhuriyetle rövanşının bitmedi gitti.
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