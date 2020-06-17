Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada suya gömülen kamyonet Karasu Nehri'nden çıkarıldı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada suya gömülen kamyonet, Karasu Nehri'nden çıkarıldı.
Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen ve ikisi bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada, kamyonetin düştüğü Karasu Nehri'nden çıkarılması için çalışma yapıldı.
Dalgıç ekiplerin suyun yaklaşık 10 metre altında tespit ettiği kamyonet, çelik halatlara bağlandı.
Kamyonet, 3 saatlik çalışmanın ardından İliç ilçesinde bulunan altın madenine ait vinçle sudan çıkarıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan-Kemaliye kara yolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 15 Haziran'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ikisi bebek 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.