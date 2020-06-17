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Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada suya gömülen kamyonet Karasu Nehri'nden çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:22:47 -
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada suya gömülen kamyonet Karasu Nehri'nden çıkarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazada suya gömülen kamyonet, Karasu Nehri'nden çıkarıldı.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen ve ikisi bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazada, kamyonetin düştüğü Karasu Nehri'nden çıkarılması için çalışma yapıldı.

Dalgıç ekiplerin suyun yaklaşık 10 metre altında tespit ettiği kamyonet, çelik halatlara bağlandı.

Kamyonet, 3 saatlik çalışmanın ardından İliç ilçesinde bulunan altın madenine ait vinçle sudan çıkarıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan-Kemaliye kara yolu geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 15 Haziran'da bir kamyonetin Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ikisi bebek 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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