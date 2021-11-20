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Ekonomi Erzincan’da 300 bin ton şeker pancarı rekoltesi bekleniyor
Ekonomi

Erzincan’da 300 bin ton şeker pancarı rekoltesi bekleniyor

Erzincanlı çiftçiler, şeker pancarı rekoltesinin 300 bin tonu bulacağını öngörüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:04:00 -
Erzincan’da 300 bin ton şeker pancarı rekoltesi bekleniyor

Tarımın yaygın yapıldığı bereketli topraklara sahip kentte, çiftçiler büyük emeklerle yetiştirdikleri pancarın hasadını yapmaya devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, tarımsal üretimdeki en önemli ürünlerden birinin pancar olduğunu söyledi. Şahin, şunları aktardı: “Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım arazisi ve nüfusa oranla baktığınızda en fazla pancar üretimi gerçekleştiren il Erzincan. İki yıl önce 40 bin dekarlarda olan üretim şu an 54 bin dekara çıktı. Bu yıl yaklaşık 300 bin ton şeker pancarı üretiminin gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bölgede pancar üretiminin artması için gerekli destekleri vermeye devam ediyoruz. Bu anlamda özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızca sulama sistemlerine sağlanan destek ve diğer desteklerle birlikte şeker pancarı üretim alanları her geçen gün artıyor.”

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