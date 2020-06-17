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Aktüel

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:54:01 -
Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolunun Sivas istikameti, meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, Erzincan-Sivas kara yolunun 30. kilometresindeki Sakaltutan Geçidi Tüneller Mevkisi'nde heyelana neden oldu. Dağlık alandan kopan toprak ve kaya parçaları, Sivas istikametinin iki şeridini ulaşıma kapattı.

Erzincan Bölge Trafik Şubesi ekipleri, heyelan riskinin sürmesi üzerine, can güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu bir süreliğine araç geçişlerine kapattı.

Heyelan nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken Karayolları ekipleri ulaşımın tekrar sağlanması için çalışma başlattı.

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