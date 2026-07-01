Erzincan semalarında görsel şölen! Çilek Dolunayı geceyi aydınlattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yılın dikkat çeken gök olaylarından biri olarak kabul edilen Çilek Dolunayı, Erzincan semalarında oluşturduğu etkileyici manzarayla dikkat çekti.
Kentin farklı noktalarından izlenebilen dolunay, parlak görüntüsüyle yaz gecesine ayrı bir güzellik kattı. Adını renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelmesinden alan Çilek Dolunayı, gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu.
Vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü aydınlatan dolunayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüleyerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Erzincan semalarında gece boyunca görülebilen Çilek Dolunayı, kentte etkileyici görüntüler oluşturdu.