  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir DMM'den "NATO Zirvesi" uyarısı Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik! Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı Ongun'un işaret ettiği o avukat CHP'li çıktı Katil İsrail’de bir ilk! ABD vatandaşı İran casusluğu şüphesiyle gözaltına alındı Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor Suriye ile afet ve acil durum mutabakat zaptı imzalandı Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza! Paşinyan'a darbe iması
Yerel Erzincan semalarında görsel şölen! Çilek Dolunayı geceyi aydınlattı
Yerel

Erzincan semalarında görsel şölen! Çilek Dolunayı geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yılın dikkat çeken gök olaylarından biri olarak kabul edilen Çilek Dolunayı, Erzincan semalarında oluşturduğu etkileyici manzarayla dikkat çekti.

Kentin farklı noktalarından izlenebilen dolunay, parlak görüntüsüyle yaz gecesine ayrı bir güzellik kattı. Adını renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelmesinden alan Çilek Dolunayı, gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu.

Vatandaşlar, gece boyunca gökyüzünü aydınlatan dolunayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüleyerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Erzincan semalarında gece boyunca görülebilen Çilek Dolunayı, kentte etkileyici görüntüler oluşturdu.

Erzincan’da sevindiren manzara! Yüzde 100 doluluk!
Erzincan’da sevindiren manzara! Yüzde 100 doluluk!

Ekonomi

Erzincan’da sevindiren manzara! Yüzde 100 doluluk!

Erzincan’da eski eş dehşet saçtı
Erzincan’da eski eş dehşet saçtı

Yerel

Erzincan’da eski eş dehşet saçtı

Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a dolar yağdırdı!
Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a dolar yağdırdı!

Spor

Hamdi Ulukaya, Erzincanspor'a dolar yağdırdı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23